Le Tapura réunira son congrès le 17 mars

Bertrand Parent

Ce mercredi soir, les élus du Tapura et les chefs de fédérations étaient réunis au siège du parti à Papeete. L’occasion d’abord pour Edouard Fritch et les cadres du mouvement de faire un rappel précis des règles à observer lors de la campagne des Territoriales, dont le premier tour est prévu le 22 avril.Dates de la campagne officielle, ce que peuvent faire ou ne pas faire les maires dans la cadre de la campagne, quand est-ce qu’on peut utiliser un véhicule de fonction… Tout a été listé pour ne pas s’exposer à d’éventuels recours.Mais cette réunion a été aussi l’occasion de finaliser la tenue du congrès annuel du Tapura qui doit se dérouler le samedi 17 mars à la mairie de Pirae.A dix jours de la date de clôture de dépôt des listes, c’est à cette occasion que le mouvement devrait dévoiler officiellement son programme et ses candidats dans les huit sections pour les Territoriales.Aujourd’hui, rien n’est encore figé. Selon nos informations, la tête de liste de la section 2 pose encore problème. Edouard Fritch étant en tête de liste dans la section 1, la parité veut que ce soit une femme dans la 2. On se retrouve dans le même cas de figure qu’aux législatives – qui avait valu une suspension à Jacquie Graffe – avec Nicole Sanquer d’un côté et Tepuaraurii Teriitahi de l’autre. « C’est à Edouard de trancher », confie un élu.