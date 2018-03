Le Tahoeraa annonce ses candidats

La liste, dont les principaux membres figurent au bas de cet article, compte quelques maires, les membres historiques du Tahoeraa restés fidèles à Gaston Flosse, mais aussi quelques nouveaux venus, du syndicalisme ou de la société civile.



Pour Teura Iriti, présidente déléguée , ce congrès était important, "car il représente véritablement le 1er tour des élections". Elle s'est déclarée satisfaite de l'ouverture de la liste pour les prochaines territoriales à la société civile, "A des personnes inconnues aussi, mais qui ont une force de travail et qui agissent dans l'ombre." Pour elle, pas de doute: "A nous tous, nous allons réaliser les projets que nous avons étudiés afin de répondre aux attentes de la population."



Pour la passionaria orange, le succès de ce meeting est un signe d'encouragement pour la population et le Tahoeraa. "Nous sommes encore une grande famille, le Tahoeraa est encore et toujours là."



Quant à l'inéligibilité de Gaston Flosse, celle-ci est balayée d'un revers de main. "On souffre, cela on ne peut le cacher, mais cela nous donne plus de force pour réagir et aller sur le terrain". Communication, porte à porte dans tous les quartiers, tel est le programme à venir pour les militants orange, "Afin que la population puisse comprendre la démarche du Tahoeraa qui a toujours été celle d'aider le plus petit au travers des grands projets économiques."