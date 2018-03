Le Tahoera'a Huira'atira, Bruno Sandras, et une partie du Here Fenua en pourparlers pour une possible alliance

L'information a été révélée sur le blog Tahiti Today ce mardi matin : Bruno Sandras, Natacha Helme et Heimana Garbet ont été reçus, lundi soir, par le bureau exécutif du Tahoera'a Huira'atira. Il a été question d'un rapprochement entre le parti de l'ancien maire de Papara, Ia hau noa, et celui de Gaston Flosse.



Joint par téléphone, Bruno Sandras confirme que des discussions sont en cours : "Une première rencontre avec Gaston Flosse et une réunion avec les membres du bureau exécutif ont eu lieu en début de semaine. Gaston Flosse est parti dans les îles ce matin. On attend son retour [jeudi soir NDLR] pour poursuivre. On attend de savoir quel sera le contenu de la convention pour voir si on s'allie ou pas", explique l'ex député. Il ajoute que "toutes les portes des autres formations politiques sont fermées".



Une annonce qui semble confirmer l'explosion de la plateforme Here Fenua... Si Clarrentz Vernaudon nous confiait, la semaine dernière, s'être lui aussi rapproché du parti orange, ce n'est pas le cas du leader de Porinetia Ora, Teiva Manutahi.



Laure Philiber