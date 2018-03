Le Street Shop de Papeete fermé par la Justice

Rédaction web avec Sam Teinaore

Clap de fin pour le Street shop de Papeete. Après plusieurs semaines de polémique, la justice a finalement fait fermer l’établissement qui commercialisait des graines de cannabis et des accessoires pour fumeurs.Mercredi matin (28 mars), vers 9h30, 16 hommes de la Direction de la sécurité publique (DSP) ont mené une perquisition dans l’établissement. « C’est une opération qui fait suite au premier contrôle effectué il y a un mois. » indique Mario Banner, directeur de sécurité publique. « Je rappelle que nous agissons sur réquisition du procureur de la république. Donc nous sommes maintenant dans la phase purement judiciaire de cette affaire. »Au cours de cette perquisition, du matériel informatique a été saisi. Le chien Gypsy a également permis la saisi de produits qui contiendraient des stupéfiants et deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue « Pour l’instant, nous sommes uniquement sur le délit incitation et provocation da la consommation de produits stupéfiants, qui est réprimé par le code pénal. » assure Mario Banner, qui ajoute « Nous avons effectivement effectué beaucoup de recherches pour recueillir le maximum d’éléments matériels, qui nous permet de pouvoir caractériser le délit, qui sera porter à l’appréciation d’une part du parquet et ensuite éventuellement de la juridiction du jugement. » A l’issue de cette perquisition, le magasin a été fermé et placé sous scellé.Rappelons que les Street shop été déjà sous le coup d’un arrêt de fermeture de la mairie de Papeete pour non-conformité aux règles d’urbanisme. Un arrêté auquel avait refusé de se plier le propriétaire des lieux. Une procédure qui n’a rien à voir avec la perquisition menée ce mercredi. « C’est deux choses qui sont complètement différentes » confirme le directeur de la sécurité publique.