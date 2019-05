Le Sénat adopte le projet de loi sur la modification du statut de la Polynésie

Rédaction web

Le sénateur de l’Ardèche Mathieu Darnaud, il a été rapporteur au Sénat du texte présenté en décembre dernier… "Je crois qu'on a su trouver dans le travail commun qui a été fait avec le ministère et plus particulièrement avec nos collègues de l'Assemblée nationale, un échange constructif et surtout la volonté de servir au mieux les intérêt de la Polynésie française, de ses institutions pour que nous puissions demain être plus réactifs pour l'ensemble des Polynésiennes et Polynésiens. (...) La mise en application va être immédiate notamment sur des questions financières. Je crois qu'il était important notamment que la DGA (Dotation Globale d’Autonomie, NDLR)puisse être "sanctuarisée" avec un prélèvement sur recette. Ça aussi c'est un acte fort. Après, tout ce qui concerne les différentes dispositions du texte : elles vont se mettre très rapidement en oeuvre encore une fois avec les autorités de Polynésie française."Jeudi, ​ les conclusions de la commission mixte paritaires seront également soumises à l'Assemblée nationale, valant adoption définitive du Parlement.