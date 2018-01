Le Sacré shop : des collégiens ouvrent une boutique écoresponsable

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Le gain de 120 000 francs leur permettra d’acheter des étagères pour leeur boutique solidaire. Des collégiens du Sacré Cœur de Taravao ont remporté le 3ème prix d’un concours qui met en lumière les projets solidaires.Avec leurs camarades de 3ème, les 6ème et 6ème ont pour objectif d’ouvrir une boutique écoresponsable : le Sacré shop. Il sera situé dans l’établissement. Celui-ci devrait permettre de donner un nouvel usage à des biens de consommation au lieu de les jeter.Ils ont récolté de nombreuses choses : vêtements, DVDs, romans ou encore encyclopédies. Les élèves les trient et les mettrons ensuite en boutique. Ce projet permet à des collégiens en perte de confiance de retrouver de l’estime et de se sentir compétent.A l’avenir, le Sacré shop pourrait amenée à durer.