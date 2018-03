Le Raiatea Gliss'Festival du 9 au 11 septembre

Rédaction Web

Faire découvrir l’univers de la glisse. Faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes polynésiens aux côtés de grands champions. Voilà les objectifs du Raiatea Gliss'Festival. Depuis des années, les sports de glisse sont portés aux nues par tous les fans de sensations fortes que ce soit sur l'eau, sous l'eau, sur terre, dans les airs.En Polynésie, on célèbre chaque année la prestigieuse vague de Teahupo'o en accueillant de grands noms du surf. Aujourd'hui, le Raiatea Gliss'Festival célèbre d'autres disciplines de glisse à travers un événement qui se veut imprégné de la culture locale. La slackline le stand-up paddle seront de la partie aux côtés notamment du skate, du BMX, et du windsurf.Le Raiatea Gliss'Festival est sur la liste Jeunesse et sports des grands évènements sportifs polynésiens et des artistes de renommées internationales comme Jabberwocky feront spécialement le déplacement pour un DJ set exceptionnel lors de la soirée de la glisse du 10 septembre. Côté sportif, deux pro-riders BMX et skate seront présents, dont l'américain Jake Ortiz. Voir le programme complet.