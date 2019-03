Le RIMaP-P en mission "Taamuraa" à Niau

Une fois le chantier principal achevé, le détachement s’est occupé de nettoyer la cours de l’école primaire de Niau, de mettre en conditionnement les batteries usées de l’atoll et de reboucher les nids de poules sur les trois axes routiers du village. Des travaux grandement appréciés par la population, le maire et les autorités présentes.



"Je suis content de ces travaux. C'est bien pour aider la population" a dit Tautahi Torohia, le maire de Niau. "Je suis content maintenant, quand je roule, la route est plus lisse, il n'y a plus de trous !" s'est ravi Itaia Amo, un des habitants de l'atoll. "C'est comme une vraie autoroute, on pourrait même conduire les yeux fermés" a ajouté un autre habitant, Jamet Torohia.



La délégation a par la suite rencontré la population de Niau, de même que les enfants de primaire et maternelle du village de Tupana qui, à l’occasion, se sont vus remettre des livres par la délégation et les militaires.