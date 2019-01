Le Président Edouard Fritch s'adresse aux confessions religieuses

Samedi 26 janvier à 17h30 sous le chapiteau de la Présidence, le Président du Pays Edouard Fritch livrera ses voeux aux confessions religieuses du Fenua : l'église Assemblée de Dieu, l'église Adventiste du 7e Jour, l'église Protestante Ma'ohi, l'église Catholique, l'église de Jesus-Christ des saints des derniers jours et la communauté du christ. Le discours sera suivi d'un office religieux composé de cantiques et de prières.TNTV diffusera en direct web et Live Facebook l'intégralité de la soirée oecuménique.