Le Prairial saisit près de 800 kg de cocaïne en haute-mer

C’est une première depuis que les Forces armées en Polynésie française intègrent ce dispositif. Une action qui s’intégrait également dans une première participation à l’opération internationale Orion III, plus vaste encore, et qui mobilise l’ensemble des marines et des garde-côtes de la région, dans un effort commun de lutte contre le narcotrafic par voie de mer. La coopération avec ces États, et en particulier l’Équateur et la Colombie, a été très bénéfique.Après ce coup d’éclat, le Prairial a quitté le dispositif conformément à ce qui était planifié. Tout l’équipage, fier d’avoir conduit avec brio l’opération, poursuit désormais ses autres missions sous de nouvelles latitudes qui le ramèneront le 14 avril à Tahiti.