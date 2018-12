Le Point dévoile les aménagements réalisés sur l'atoll de Nukutepipi

Les activités justement : mini golf, balade à vélo, tir à l'arc, va'a, plongée, sortie baleines, observation des oiseaux... vous ne pourrez pas vous ennuyer.



L'atoll a été aménagé comme un petit village : autour d'une piscine, plusieurs fare abritent un hammam, un bain nordique, une salle de jeux et de cinéma, un bar lounge, un restaurant et une table de poker.

Les 15 bungalows ont été installés dans la végétation avec vue sur le lagon bien sûr.



L'île est autonome en eau douce grâce à un système de récupération d'eau de pluie, mais aussi en oeufs, en fruits et légumes bio.