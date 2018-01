Le Petit Futé en repérage en Polynésie

Rédaction web avec J-B Calvas.



Laurent n’est pas un touriste comme les autres. Appareil et stylo à la main, il se déplace de pensions en sites touristiques de Polynésie, à la recherche des meilleurs plans. Il n’est pas blogueur mais rédacteur pour le guide de voyage le Petit Futé Il ne s’invite pas de manière anonyme dans les endroits qu’il visite. Le guide n’a pas vocation à noter les établissements. Laurent précise :« Critiquer : ce n’est pas notre travail. Il y a des sites qui le font pour nous. Nous, notre cœur de métier, c’est d’aller visiter, tester, sentir, pour pouvoir en parler et puis le conseiller à nos lecteurs. »Lors de ses visites, le rédacteur fait attention à plusieurs critères qui lui permettront d’évaluer l’endroit. Laurent reprend :« Il y a l’accueil déjà. Dans le tourisme, c’est toujours une question de personne. Il faut vivre une expérience. Se sentir bien dans un établissement, c’est la base. Et puis après, il y a l’hygiène. »Pour les propriétaires d’établissements présents dans le guide, difficile de quantifier les bienfaits d’y apparaître. Cela reste en tout cas essentiel selon Vincent, propriétaire de la pension visitée par Laurent :« Ne pas avoir d’outils qui permettent d’organiser son voyage en Polynésie, ce serait suicidaire. Je pense que c’est important d’aider les guides à continuer de pouvoir travailler. »Je pense que c’est important d’avoir des guides comme le Petit futé ou d’autres.Nouvelle édition sera tirée au mois de mai prochain. Elle sera tirée à 20 000 exemplaires. La Polynésie est toujours classée parmi les bonnes ventes pour le guide.