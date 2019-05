Le Pays souhaite atteindre 75% d'énergie renouvelable d'ici 2030

Deux autres projets du même type ont déjà été exécutés avec succès : l’Hydromax de Titaaviri et celui de Papenoo. "On cherche à développer les énergies renouvelables pour s'affranchir des problèmes d'hydrocarbures. Donc l'hydroélectrique est une piste. L'avantage de l'hydroélectricité, c'est que par rapport aux énergies fossiles, c'est stable. Le coût est négocié au début du projet étant donné que 70% des coûts résident dans l'investissement principal. Le coût est affiché au début et il ne bougera plus jamais, à la différence de l'énergie fossile et le cours du baril qui varie tous les jours et qui rend le coût de l'électricité beaucoup plus volatile" explique Sébastien Darno, responsable de la production hydroélectrique de Tahiti.



Cette nouvelle centrale s’intègre parfaitement à l’environnement. Pour le préserver, plusieurs actions ont été réalisées, comme par exemple une opération de re-végétalisation lancée au début de l’année. Un travail mené de concert avec les associations : "Maintenant, tout est clair, on avance. On a des points de désaccord, et c'est normal. Mais après, on essaye petit à petit de mettre en place des ponts et d'échanger pour le bien de tout le monde. C'est quelque chose qui apporte beaucoup, sans avoir détruit quoique ce soit" déclare Yves Doudoute, membre de l’association Haururu



L’énergie hydroélectrique représente à elle seule 35% des énergies renouvelables et le solaire seulement 5%. L’objectif du Pays est d'atteindre d’ici 2030 les 75% d’énergie renouvelable.