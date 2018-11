Le Pays condamné à payer près de 4 millions à la pharmacie de Papara

Le litige durait depuis plusieurs années déjà. En octobre 2017, le président du Pays avait pris un arrêté pour autoriser l’ouverture d’une deuxième pharmacie à Papara, à titre dérogatoire. Mais selon la réglementation en vigueur en Polynésie, il ne peut y avoir qu’une seule pharmacie pour 7 000 habitants : dans "les communes d'une population supérieure à 7 000 habitants, à l'exception des communes de Papeete et de Faa'a, il ne peut être délivré plus d'une licence par tranche entière de 7 000 habitants". Et sur la commune de la côte ouest vivent 11 680 habitants. À la suite de cet arrêté, les propriétaires de la première pharmacie avaient déposé un recours devant le tribunal administratif en novembre.



En juin 2018, la juridiction avait finalement décidé d’annuler l’arrêté du président du Pays, les besoins de la population de Papara ne justifiant pas l’ouverture d’une deuxième officine de pharmacie à titre dérogatoire. La pharmacie de Taharu'u avait donc dû fermer ses portes, après avoir été ouverte 27 mois. Une concurrence illégale que la SNC pharmacie de Papara dénonçait dans une nouvelle requête et qui lui avait causé des préjudices financiers et moraux.