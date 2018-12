Le Pays basque espagnol et le Japon s'invitent au collège de Tipaerui

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette

À leur tour, les membres de la délégation ont joué de la musique traditionnelle. Ceux du Japon avaient même acheté la veille une flûte nasale et s'étaient entraînés toute la nuit. Ils ont ensuite esquissé des pas de danse avec les élèves. Un moment de partage intense : "On a visité l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et il nous manquait l'Océanie. (...) Le partage avec les élèves est magnifique. L'accueil était formidable, et de montrer notre chant et danser avec eux, c'était super pour nous. (...) Nous avons vu la danse tahitienne, c'est impressionnant comme ils arrivent à bouger !" déclare Maité Azanza, la délégation du Pays basque espagnol.Le collège de Tipaerui accueille depuis de nombreuses années déjà des délégations étrangères. L'événement s’inscrit dans la mise en œuvre de leur parcours artistique et culturel : "Nous aimons recevoir des délégations culturelles afin d'ouvrir nos élèves sur l'extérieur. Cela fait partie du projet d'établissement, et du parcours artistique et culturel des élèves, et leur parcours citoyen. (...) Le multiculturalisme est porteur de valeurs saines que nous souhaitons faire acquérir à nos élèves" explique Isabelle Dinand, la principale du collège de Tipaerui.La délégation se déplacera ensuite dans d’autres établissements scolaires de Tahiti pour d’autres échanges.