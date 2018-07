Le Paul Gauguin largue les amarres à Vairao

9 h à 10h et de 15 h à 16 heures : Heiva maohi ;

10 h à 11h et de 16h à 17h : deux séances de Tamure marathon ;

11 h : initiation au vaa ;

14 h : courses de vaa.

Vairao est en fête pour l'arrivée du Paul Gauguin. Si le navire repart dès le vendredi en fin de journée, les animations ne s'arrêtent pas là. Elles continuent samedi et dimanche.Sur le quai et à la mairie sont prévues : du tressage de niau, animation kaina, confection de couronnes et construction de voiture d'antan.