Le Méridien Tahiti devient le Tahiti Ia Ora Beach Resort

Propriété de Grey Investment Group depuis 2012, l’hôtel Le Méridien Tahiti sera géré par Accorhotels à compter de ce lundi 15 octobre, et changera même de nom. Il se nomme désormais Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel. AccorHotels et Grey Investment Group, au travers de cessions et de contrats de gestion, ont forgé une collaboration sur le long terme. En décembre 2015, AccorHotels a cédé son portefeuille d’hôtels polynésiens à Grey Investment Group, tout en continuant à les gérer. Le Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel est le quatrième hôtel géré par AccorHotels pour le compte de Grey Investment Group en Polynésie française, rejoignant le Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort, le Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort et le Sofitel Bora Bora Private Island."AccorHotels est ravi d'avoir été choisi par Grey Investment Group pour gérer un autre de ses hôtels en Polynésie française. Nous sommes impatients d’effectuer le repositionnement de cet hôtel emblématique", indique Gillian Millar, vice-présidente en charge des opérations pour la région Nouvelle-Zélande, Fidji et Polynésie française chez AccorHotels. "AccorHotels est présent en Polynésie française depuis 1969, preuve de notre engagement pour cette destination exceptionnelle. L’hôtel a un potentiel énorme - par sa situation privilégiée au bord du lagon de Punaauia, en passant par son magnifique jardin qui s’étend sur plusieurs hectares de terrains, et sa splendide piscine de sable blanc. Nous comptons y apporter notre savoir-faire et notre forte culture du service, alliant le sens de l'accueil polynésien et l'art de vivre à la française", conclut Mme Millar.Grey Investment Group a des projets ambitieux pour l’hôtel et a programmé une révision majeure dans les prochains mois avec la réouverture des bungalows pilotis rénovés et la modernisation de la salle de conférence et des restaurants.Construit en 1998, l’hôtel désormais renommé le Tahiti Ia Ora Beach Resort managed by Sofitel, est situé sur une magnifique propriété en bord de mer, riche en histoire et en légendes pour les Polynésiens. Il offre actuellement 149 chambres, deux restaurants et trois salles de réunion.