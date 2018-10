Le Meilleur Pâtissier : voyage gourmands

Pour cette 8e semaine de concours, ils ne sont plus que cinq à prétendre au titre de Meilleur Pâtissier et ils s'apprêtent à embarquer pour 3 épreuves autour d'un voyage gourmand. Tous ne visent qu'un seul objectif : un aller simple pour la demi-finale… et en 1re classe, s'il vous plaît ! Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement un gâteau en forme de roue de bicyclette en hommage à une grande course : le Paris-Brest. Conçu en 1910, il est composé d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline au praliné et garnie d'amandes effilées. Jusqu'où nos pâtissiers vont-ils faire voyager ce classique pour cette première escale de ce tour du monde gourmand ? Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une périlleuse recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : le Kek Lapis. Embarquement immédiat pour l'Indonésie ! Le Kek Lapis est un gâteau multicolore très populaire en Asie du Sud-Est, servi lors de fêtes religieuses mais également lors des mariages. Il est constitué d'une multitude de biscuits colorés, savamment découpés et agencés pour former des motifs géométriques complexes. Le tout est recouvert d'un glaçage au chocolat et aux amandes. La difficulté de ce gâteau hors du commun réside dans son montage, certainement le plus ardu depuis le début du concours ! Enfin, pour l'épreuve créative, ultime escale, ils vont devoir réaliser leurs plus précieux souvenirs de voyage. Mais, pour la première fois dans l'histoire du concours, leur gâteau devra être présenté sous une vitrine en sucre transparente et intégralement fermée. La qualification en demi-finale entraîne nos pâtissiers vers des disciplines encore inexplorées… En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Marie Simon qui, à seulement 23 ans, fait déjà partie de la cour des grands ! Ce génie de la pâtisserie a remporté cette année le prestigieux championnat du monde des Arts Sucrés en duo et travaille dans les cuisines de l'hôtel du Cap-Eden-Roc, le palace d'Antibes. Alors, quel pâtissier amateur quittera malheureusement le concours aux portes de la demi-finale ?



