Le Meilleur Pâtissier : qui va remporter la finale ?

A l’issue de l’émission, nous saurons qui parmi les 3 finalistes remporte le titre de Meilleur pâtissier ! Pour décrocher le titre, les pâtissiers amateurs devront relever 3 épreuves sur le thème de la fête foraine.



Dans l'épreuve du classique, nos pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement la plus mythique des friandises de fête foraine : la pomme d'amour. Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : le Dansk Tivoli Karussel. Enfin, pour l'ultime épreuve créative, les gâteaux de nos finalistes devront s'animer à la dégustation pour transporter notre jury dans la magie de la fête foraine. En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par le pape de la pâtisserie française, Pierre Hermé, désigné meilleur pâtissier du monde en 2016. Qui décrochera le trophée du meilleur pâtissier 2018 et remportera l'édition de son livre de recettes ?

