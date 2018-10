Le Meilleur Pâtissier : qui fera frissonner notre jury ?

Pour cette 7e semaine de concours, la compétition s'intensifie entre nos 6 pâtissiers amateurs ! Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement un gâteau traditionnellement au chocolat : le coeur coulant. Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une lugubre recette mexicaine tirée du vieux grimoire de Mercotte : la calavera phosphorescente. Enfin, pour l'épreuve créative, le cauchemar reprend pour nos pâtissiers amateurs. Jambe déchiquetée, autopsie, meurtre du tablier bleu… ils vont devoir réaliser des scènes de crimes aussi terrifiantes que gourmandes. En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Maëlig Georgelin, chef pâtissier installé à Etel en Bretagne. Qui fera frissonner notre jury avec son épouvantable gâteau ? Avec « Le Meilleur pâtissier » saison 7, la gourmandise n'est plus un vilain défaut ! Alors à vos marques ? Prêts ? Pâtissez !

