Le Meilleur Pâtissier : les pâtissiers amateurs retombent en enfance

Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement en gâteau la plus tendre des friandises : l'ourson en guimauve.À nos pâtissiers de laisser parler leur âme d'enfant pour proposer à Mercotte et Cyril un dessert à la fois ludique et savoureux. Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une nouvelle recette proposée par Mercotte : le château de cartes en biscuits. Enfin, pour l'épreuve créative, nos 7 pâtissiers amateurs vont s'affronter sur l'une des épreuves les plus redoutées du concours : le gâteau de mes rêves. La pression est grande pour nos pâtissiers qui vont devoir combler les attentes d'un jury particulièrement exigeant : des enfants qui ont une idée bien précise du gâteau de leurs rêves. En plus des enfants, de Cyril et de Mercotte, ils seront jugés par Noémie Honiat, jeune chef de 30 ans au palmarès impressionnant, et sacrée championne de France des desserts en 2011. Avec « Le Meilleur pâtissier » saison 7, la gourmandise n'est plus un vilain défaut ! Alors à vos marques ? Prêts ? Pâtissez !

