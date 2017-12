Le Meilleur Pâtissier : les gâteaux d'enfance

Crédit photo : Marie /M6



Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos 6 pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement le dessert fruité préféré des petits et des grands : la tarte aux fraises. Pour revisiter ce délicieux gâteau, nos pâtissiers devront en respecter les fondamentaux, à savoir une pâte croustillante, une crème légère et, bien-sûr, des fraises. Gariguette, Ciflorette, Mara des bois… à nos pâtissiers de laisser libre cours à leur imagination.



Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : les dim sum pigs. Mercotte est partie en Chine pour dénicher une étonnante recette de petits gâteaux cuits à la vapeur. Une recette qui risque bien de déconcerter nos pâtissiers, car pour la première fois dans l'histoire du concours, ils vont expérimenter la cuisson vapeur.



Enfin, pour l'épreuve créative, nos pâtissiers devront exaucer des rêves d`enfants en réalisant de merveilleux gâteaux d'anniversaire. Ils devront répondre aux attentes d'un jury particulièrement exigeant : des enfants, qui ont une idée bien précise du gâteau d'anniversaire dont ils rêvent… Nos pâtissiers n'auront qu'un objectif en tête : régaler les papilles de notre jury en herbe et leur offrir le plus merveilleux des anniversaires.

En plus des enfants, de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Nina Métayer. Élue pâtissière de l'année à seulement 28 ans, cette virtuose de la pâtisserie s'est fait connaître grâce à ses créations savoureuses et raffinées