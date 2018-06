Le Meilleur Pâtissier - les Professionnels 2 : un univers en chocolat blanc

Crédit photo : Marie ETCHEGOYEN / M6



Les 4 nouvelles brigades sont : la brigade des Sud'crés, la brigade Ferrières, la brigade Palace et la brigade de la maison Amoud de Casablanca. Pour la première épreuve, les brigades vont devoir inventer une pâtisserie autour de la banane un ingrédient assez complexe à travailler et peu utilisé par nos pâtissiers. En plus du goût, les candidats devront maitriser le visuel afin de présenter aux chefs 150 gâteaux, beaux et parfaitement identiques. La brigade qui aura obtenu le moins de points sera directement éliminée du concours. Nos 3 brigades de professionnels devront ensuite donner vie à une pièce artistique exceptionnelle et monumentale : cette semaine, la pièce artistique sera réalisée en chocolat blanc sur le thème « Dans les airs » ! Les pâtissiers devront également intégrer dans leur décor leur version sublimée de la très célèbre tarte Bourdaloue à la poire et aux amandes. À l'issue de ces 2 épreuves, seule la brigade qui aura le plus convaincu notre jury d'exception gagnera sa place pour la grande finale !



L'émission sera suivie à 21h30 "Le meilleur pâtissier - les secrets des professionnels 2".