Le Meilleur Pâtissier - les Professionnels 2 : qui remportera la finale ?

Crédit photo : Marie ETCHEGOYEN / M6



Les 4 brigades finalistes vont faire face à un défi de taille qui allie toutes les difficultés de la pâtisserie : réaliser un magnifique gâteau de réception pour 150 personnes recouvert d'un glaçage miroir surprenant ! Pour la deuxième épreuve, nos professionnels devront relever un ultime challenge digne des plus grands concours : réaliser une pièce artistique hors normes de plus d'1m50 de hauteur. Ils devront respecter deux règles imposées par le jury : que cette pièce artistique soit sur le thème de la « Chair de poule » et intégrer dans leur décor une version sublimée d'un grand classique de la pâtisserie, la tarte aux chocolat... Pour remporter le trophée du meilleur pâtissier professionnel, ces brigades en quête d'excellence vont devoir se surpasser avec des gestes jamais vus et créer des gâteaux plus incroyables que jamais... À l'issue de ces 2 épreuves, seule la brigade qui aura le plus convaincu notre jury d'exception gagnera la grande finale ! Alors, quelle brigade saura se démarquer et décrocher le titre tant convoité de « Meilleur pâtissiers - les professionnels » ? À vos marques ? Prêts ? Pâtissez !



L'émission sera suivie à 21h30 "Le meilleur pâtissier - les secrets des professionnels 2".