Le Meilleur Pâtissier : édition spéciale famille

Pour la première fois et plusieurs semaines durant, six anciens pâtissiers amateurs vont faire leur retour sous la tente où ils formeront un duo avec un de leurs jeunes proches pour tenter de décrocher le trophée de fin d'année du "Meilleur Pâtissier". Ils retrouveront Cyril Lignac et Mercotte pour juger leurs créations.



Six duos, trois épreuves

Lors du premier prime, ces six duos s'affronteront pour obtenir une des quatre places disponibles pour l'étape suivante : Charles (saison 7) et Martin, Roxane (saison 4) et Louane, Gabriella (saison 6) et Louna, Clément (saison 6) et Naël, Abdelkarim (saison 3) et Amine, et Sandrine (saison 5) et Lolie. Trois épreuves les attendront au cours de cette première soirée, qui s'ouvrira par celle du classique revisité avec le gâteau roulé. Place ensuite à l'épreuve technique, lors de laquelle il faudra créer des petits biscuits en pain d'épices et enfin l'épreuve créative, où les six duos devront réaliser des gâteaux représentant le futur métier de leur jeune partenaire.

