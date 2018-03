Le Meilleur Pâtissier - célébrités : les gâteaux stars

Crédit photo : Marie Etchegoyen /M6



Pour cette deuxième semaine de concours, nos six pâtissiers célébrités encore en course, vont s'affronter au cours de 3 épreuves autour des gâteaux stars. Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers célébrités devront réinterpréter visuellement et gustativement un vrai dessert de star : la Tropézienne. Créé pour l'équipe du film « Et Dieu... créa la femme », ce dessert composé d'une brioche garnie d'un mélange de crème pâtissière et de crème fouettée à la fleur d'oranger et saupoudrée de grains de sucre fut baptisé « tarte Tropézienne » par Brigitte Bardot. Nos célébrités ont carte blanche pour la revisiter comme ils l'entendent en y ajoutant de nouvelles saveurs et des textures innovantes tout en conservant le moelleux et la légèreté de ce gâteau de star.

Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : le starlette cake. Ce délicieux gâteau composé d'une mousse de fromage blanc, de framboises et de chips d'ananas, qui ne contient ni sucre, ni farine, ni beurre, a été créé par une célèbre animatrice américaine pour permettre aux stars hollywoodiennes de garder la ligne sans renoncer à la gourmandise. Une épreuve 100% régime de star qui risque de mettre nos célébrités à rude épreuve.

Enfin, pour l'épreuve créative, nos célébrités devront emmener notre jury dans leur univers en réalisant d'incroyables oeuvres gourmandes retraçant le plus grand succès de leur carrière. Anneaux olympiques, buzzer, vinyle, palette de maquillage, épée, drapeau cubain… en plus de Cyril et Mercotte, leurs réalisations seront jugées par Etienne Leroy, véritable amoureux de la pâtisserie et champion du monde de pâtisserie en 2017.





L’émission sera suivie à 21h30 du Meilleur Pâtissier Spéciale : à vos fourneaux. Roxane, candidate de la saison 4 et spécialiste du « cake design » proposera sa recette de goûters gourmands à réaliser en famille à la maison ! Inédit également dans l'émission : nous nous replongerons dans les 2 dernières saisons qui ont fait le succès du Meilleur Pâtissier Célébrités. Enfin, Etienne Leroy, grand vainqueur de la coupe du monde de pâtisserie 2017, nous dévoilera les clés de son succès et pourra compter sur Mercotte pour l'aider ! Il nous racontera sa « success story », en réalisant pour nous le gâteau qui lui a permis de devenir champion du monde de pâtisserie. Sans oublier notre bêtisier… Alors, accros au sucré et aux desserts de stars, à vos fourneaux !





Emission culinaire présentée par Julia Vignali.

Avec Cyril Lignac et Mercotte.