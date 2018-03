Le Meilleur Pâtissier - célébrités : la saison 3 démarre ce jeudi!

Crédit photo : Marie Etchegoyen /M6



C'est dans le cadre enchanteur du Château de Groussay, que nos pâtissiers célébrités Jérôme Anthony, Camille Lou, Julien Lepers, Estelle Mossely, Chris Marques, Enjoy Phoenix et Laurent Maistret tenteront de séduire, Cyril Lignac le chef étoilé préféré des Français et Mercotte l'incontournable blogueuse et auteure de livres de cuisine. Pour cette première semaine de concours, nos célébrités vont s'affronter au cours de trois épreuves autour des gâteaux d'enfance. Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, ils devront réinterpréter l'île flottante. Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, nos « pâtissiers » devront réaliser à la perfection une surprenante recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : le damier. Enfin, pour l'épreuve créative, ils devront réaliser 5 gâteaux identiques mais de taille différente, sur le principe des poupées gigognes, qui illustreront leur passion d'enfance. Danse, musique, sport… En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Thierry Bridron, chef pâtissier de renom.



L’émission sera suivie à 21h30 du Meilleur Pâtissier Spéciale : à vos fourneaux. Les coulisses, les tops et les flops de nos pâtissiers célébrités et autres surprises vous y attendent.



Emission culinaire présentée par Julia Vignali.

Avec Cyril Lignac et Mercotte.