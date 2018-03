Le Meilleur Pâtissier : La Finale - Qui remportera le trophée ?

L’heure de la grande Finale a sonné !!!



Les 4 candidats encore en lice Cyril, Karl, Anissa et Caroline vont s’affronter une dernière fois pour remporter le titre de « Meilleur Pâtissier ». Ils savent qu’ils ne sont plus qu’à un pas de réaliser leurs rêves. Qui sera le grand vainqueur ?

En attendant de savoir la réponse, le duo Mercotte Cyril Lignac leur ont préparé une série d’épreuves de haut vol.



On commence avec le classique revisité, les quatre finalistes réinventent le célèbre Saint-Honoré tout en respectant ses fondamentaux : la pâte à choux, la pâte feuilletée, la crème pâtissière et le caramel.



Puis, Mercotte leur demande de préparer un Prinsesstårta, un gâteau royal suédois composé de couches successives de génoise, de confiture, de crème pâtissière et fouettée, le tout enveloppé d'une fine couverture de pâte d'amandes et surmonté d'une rose en pâte à sucre.



Pour l'épreuve créative, les finalistes disposent de quatre heures pour réaliser un gâteau glacé de Noël. Ils sont jugés par Philippe Conticini, l'un des meilleurs pâtissiers au monde.





Qui remportera la publication du livre de ses plus belles recettes ?





L’émission sera suivie à 13h00 de « Le Meilleur Pâtissier, à vos fourneaux ».