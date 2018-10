Le Meilleur Pâtissier : Funky fruits

22h00 - Le Meilleur pâtissier : à vos fourneaux !

Pour cette émission spéciale « Funky fruits », « Le Meilleur pâtissier : à vos fourneaux ! » vous offre plein de recettes et de conseils pour épater vos proches ! Roxane accueillera les pâtissiers amateurs dans sa « box ». Au menu : interviews et dégustation à l'aveugle. Chaque semaine, nous vous dévoilons à travers un portrait décalé, l'univers et la personnalité de nos pâtissiers. Cette semaine, notre chanteuse au grand coeur : Laurie. Nous nous replongerons également dans les saisons qui ont fait le succès du Meilleur Pâtissier. Cette semaine, retour sur les plus belles tartes aux fruits du concours ainsi que sur l'histoire d'amour passionnelle qui unit Cyril et Mercotte depuis maintenant 7 ans ! Enfin, Carl Marletti nous révélera son astuce de pro pour réaliser chez vous une cabosse gourmande avec passion ! Sans oublier notre bêtisier… Accros au sucré et amateurs de douceurs, laissez-vous tenter par une soirée fruitée… alors à vos fourneaux