Le Meilleur Pâtissier Chefs & Célébrités: la finale !

Vous avez encore un peu de place pour le dessert ? Pour cette édition spéciale sur le thème de l'Amérique, « Le meilleur pâtissier -

Chefs & Célébrités : à vos fourneaux ! » vous emmène à la conquête de l'Ouest ! Cyril Lignac, accompagné de Mercotte, réalisera pour vous le gâteau préféré des stars américaines : le cheesecake. Composé d'un biscuit à l'amande, d'une compotée d'agrumes, le tout caché à l'intérieur d'une mousse cheesecake et nappé de velours et de chocolat blanc, donnez le sourire à vos amis avec cette recette made in America ! Mercotte, accompagnée de Julia, réalisera un gâteau aussi léger que le vol d'un colibri : le Hummingbird cake. Ce gâteau très apprécié outre-Atlantique se compose de biscuits moelleux à base de bananes, d'ananas, de chocolat blanc, de noix de pécan et d'une crème au fromage onctueuse ainsi que d'un décor en chocolat blanc, noix de coco et noix de pécan. Avec ce dessert, faites escale aux pays des colibris et de la gourmandise ! Roxane sera accompagnée de James Berthier, grand chef pâtissier et coach de Laure Manaudou, afin de vous présenter une recette 100% américaine : les cookies. Avec ses généreuses pépites de chocolat et son coeur moelleux, fondez de plaisir grâce à cette recette rapide et gourmande ! Lors d'une interview décalée, vous retrouverez nos célébrités sans leur tablier, mais surtout sans langue de bois. Attention, ça balance ! Pour toujours plus de plaisir, vous reverrez les moments les plus fous, les plus drôles, les plus intenses, bref le top du top des saisons précédentes du Meilleur Pâtissier ! Au programme : Les pâtissiers célébrités dans tous leurs états, ainsi que Les tops et les flops de nos pâtissiers célébrités ! Sans oublier notre bêtisier... Accros au sucré et voyageurs gourmands, attachez vos ceintures et préparez-vous à décoller avec « Le meilleur pâtissier - Chefs & Célébrités : à vos fourneaux ! ».