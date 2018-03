Le Meilleur Pâtissier - Célébrités : les gâteaux de cinéma

Pour cette troisième semaine de concours, nos cinq pâtissiers célébrités encore en course vont s'affronter au cours de 3 épreuves autour des gâteaux de cinéma pour espérer se qualifier pour la grande finale.



Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers célébrités devront réinterpréter visuellement et gustativement l'orange givrée, en hommage au célèbre film « Orange mécanique ». Traditionnellement, pour réaliser ce dessert glacé, il suffit d'évider une orange fraîche, de la garnir de sorbet réalisé avec la pulpe de l'orange et de refermer le tout avec le chapeau du fruit. Nos pâtissiers devront donc rivaliser d'inventivité et de technique pour transformer l'orange givrée en un entremets, tout en en conservant les fondamentaux.



Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : la tartelette Cyrano. Nos pâtissiers célébrités ne seront pas au bout de leurs surprises… car Mercotte leur a donné une recette sous forme de tirade extraite de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Ce héros au grand nez se régalait de tartelettes garnies de crème d'amande, de compotée d'abricots et recouvertes d'amandes effilées. Nos célébrités devront faire 24 tartelettes Cyrano dans le temps imparti !



Enfin, pour l'épreuve créative, nos 5 pâtissiers encore en lice devront réaliser leur film préféré en gâteau. Comédie romantique, film de science-fiction ou d'espionnage, le programme gourmand du festival du jour a tout pour faire rêver les pâtissiers cinéphiles ! En plus de Cyril et Mercotte, leurs créations cinématographiques seront jugées par Thierry Court, chocolatier à Grenoble et grand gagnant de la 1re édition du « Meilleur pâtissier - les professionnels ».