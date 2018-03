Le Meilleur Pâtissier - Célébrités : les Stars s'y mettent aussi !

Les 6 premières célébrités à faire leur entrée sous la tente la plus gourmande de France sont : Alizée, chanteuse, Aymeric Caron, journaliste, Valérie Bègue, miss France 2008, Alain Bouzigues, comédien, Princess Erika, chanteuse, et Philippe Candeloro, patineur artistique.



Ces 6 célébrités seront jugées à travers 3 épreuves autour des gâteaux aux fruits pour tenter de gagner leur place en finale.



L'épreuve du « classique revisité », imaginée par Cyril Lignac, ces célèbres pâtissiers amateurs vont revisiter la tarte tatin.



Pour l'épreuve technique, une épreuve jugée à l'aveugle, Mercotte a trouvé dans son vieux grimoire un gâteau traditionnel : le colombier.



Enfin pour l'épreuve créative, nos célébrités vont se frotter à une épreuve de haute voltige : édifier en 2h30 une majestueuse pièce montée de 3 tartes aux fruits. Les nerfs de nos 6 célèbres pâtissiers amateurs vont être mis à rude épreuve !



Pour cette réalisation gourmande et ludique, en plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par un des plus grands noms de la pâtisserie française : Pier-Marie Le Moigno. L'ancien chef pâtissier du prestigieux palace parisien, le Park Hyatt Paris Vendôme, vient d'ouvrir sa propre pâtisserie à Lorient, sa ville d'origine.