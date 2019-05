Le Meilleur Pâtissier : 2 nouveaux chocs France / Maroc et France Russie

Crédit photo : Jean Philippe Robin /M6



Le premier duel de la soirée oppose la France au Maroc, pour un duel 100% palace autour du thème des super-héros. Côté français, la brigade du Byblos arrive fièrement de la Côte d'Azur. Face à eux, la brigade de La Mamounia, hôtel 5 étoiles de Marrakech. Leur volonté de marier les goûts traditionnels du Maroc à la modernité de la haute pâtisserie leur ouvrira-t-elle les portes de la finale ?



Pour le deuxième match de la soirée, la France va faire face à une nation qui brille régulièrement dans les concours internationaux de pâtisserie : la Russie. Ces deux nations s'affronteront sur le thème de l'aquarium fantastique. La brigade russe Russkie Konditeri est 100% féminine. Pour gagner, elle compte sur son arme secrète : Elena, championne du monde en arts sucrés et spécialiste du sucre. Face à elle, la brigade française 100% masculine des Gasco peut compter sur son extrême solidarité - elle se compose de deux frères et de leur meilleur ami - et sa polyvalence en techniques pâtissières. Le choc des nations est lancé ! Les duels commencent maintenant ! À vos marques… Prêts… Pâtissez !