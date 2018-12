Le MS Bremen apporte 140 croisiéristes aux Australes

Rédaction web avec Sophie Guébel, Clara Tepa et Samuel Ravatua Smith

Après un accueil dans la plus pure tradition, les touristes ont fait le tour de l’île à la découverte des villages, des grottes et des tarodières. Mais aussi de l’artisanat local. Ils ont notamment pu apprendre à couper le pandanus, le nettoyer, le sécher et puis le tresser."C’est passionnant de découvrir cet artisanat, confie Christina, l’une des croisiéristes. J’aime beaucoup, mais c’est compliqué à faire, surtout la collecte des matières premières. Mais les gens sont très sympas, on apprécie vraiment."Le MS Bremen a repris le large en fin de journée pour se rendre à Raivavae et Tubuai. Un retour aux Australes est déjà prévu pour le mois de mars 2019.