Le MMA cherche sa reconnaissance au fenua

Les compétitions sont interdites. Pourtant de nombreux clubs proposent des entraînements de MMA. Certains professionnels n’ont pas hésité à ouvrir des salles pour que les jeunes ne fassent pas n’importe quoi.



Problème pour nos combattants : tant que la discipline ne sera pas reconnue par le ministère des Sports, il ne pourra y avoir aucun encadrement officiel de la formation des moniteurs et les athlètes seront toujours obligés de s’exporter pour combattre.



"Légaliser ce sport, ça permet d’encadrer, de créer des diplômes, de créer des centres de formation, explique Avaro Neagle, secrétaire de la fédération polynésienne de lutte et disciplines associées. Mais comme ce n’est pas un sport légalisé en France, il n’y a aucun diplôme qui existe et on ne peut pas inventer quelque chose comme ça. Il faut qu’on travaille tous dessus."



"Parce que là, il y a certains clubs qui entraînent au MMA, mais ce ne sont pas vraiment des coachs de MMA, renchérit Raihere Dudes. Du coup on pourra apporter un bagage technique à tout le monde pour former des encadrants diplômés et structurer la démarche. Il faudra bien faire les choses, dans le sens où il faudra travailler dans un but éducatif en amateur, et pas forcément penser à la compétition professionnelle. On va déjà penser à l’éducatif parce que ça va être un moyen pour nos jeunes de se défouler et d’être encadrés à la fois."



"Si on ne légalise pas, ça va être un peu compliqué pour les éducateurs, ça va être compliqué aussi pour nous, l’administration, parce qu’on va contrôler ces éducateurs, ces établissements d’activités physiques et sportives, explique à son tour le directeur de la Jeunesse et des Sports. Donc pour mettre tout le monde en règle, à un moment donné, il faut qu’on arrive soit à donner une délégation de mission de service public pour le MMA à une fédération, soit à créer une fédération de MMA qui serait autonome pour pouvoir fonctionner."