Le MMA bientôt reconnu comme une pratique sportive professionnelle en France

Longtemps décrié car jugé trop violent, le MMA fédère en Polynésie un public de plus en plus important. Le fenua a ses champions, à l'image de Raihere Dudes. En mars dernier , TNTV consacrait un dossier à la légalisation du MMA au fenua. A cette occasion, le directeur de la Jeunesse et des Sports Anthony Pheu expliquait être en train "de peaufiner les détails de la manière avec laquelle on va pouvoir 'légaliser' le MMA."Depuis 1999, la Polynésie française possède un statut d’autonomie dans le domaine du sport. Le MMA pourrait être ainsi reconnu officiellement au fenua d'ici peu.