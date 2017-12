Le Laser Game de Titioro visé par un arrêté de fermeture

Rédaction web avec Tamara Sentis

La décision de la mairie de Papeete fait suite à l’avis défavorable émis par la commission de sécurité, comme l’ont révélé nos confrères de Polynésie 1ère.Mais le gérant, lui, refuse de plier boutique et affirme que son établissement est parfaitement sécurisé. L'arrêté de fermeture du laser game est un fait assez rare : la dernière fois qu’une décision de la sorte a été prise, il s’agissait de la Mosquée de Papeete. Mais, pour Bruno Marty, conseiller municipal en charge de la sécurité à Papeete, le risque est trop grand pour laisser l’établissement fonctionner.« Alors qu’il ne possède aucune autorisation administrative, explique le procès-verbal, l’établissement présente de nombreuses non-conformités d’isolement, de dégagement, d’installations et d’équipements techniques (électricité, éclairage, désenfumage, équipements d’alarme…). Ces problématiques importantes représentent un danger pour le public. »Bruno Marty comprend que cette décision a du mal à passer : « Le laser game est un super concept, les gens sont super contents mais le jour où il y aura un feu, ce sont ces même personnes, qui aujourd’hui déblatèrent sur les réseaux sociaux, qui vont dire : pourquoi on n’a pas fermé ? »Sur les conseils de son avocat, le manager du Laser Game, a refusé de s’exprimer. Il dénonce tout de même un acharnement administratif. L’urbanisme aurait, selon lui, mal classifié l’établissement et la commission de sécurité n’aurait effectué qu’une visite superficielle. Comme l’explique l’un des 7 salariés. « Ils sont passé la semaine dernière à quinze, mais seuls deux ont visité le bâtiment entièrement. »En attendant, le centre de jeu reste ouvert en cette période de vacances, quitte à s’exposer à des amendes. Les usagers, eux, ne sont pas inquiets. Un recours va être déposé par le propriétaire.