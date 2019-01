Le Kiwanis Papeete fête ses 31 ans d'existence

Rédaction web avec Mata Ihorai et Tauhiti Tauniua Mu San

Les étapes difficiles par lesquelles les hommes accueillis par le centre Le Bon Samaritain sont passés, semblent être loin derrière eux. Aujourd’hui, ils sont là, heureux, et partagent avec les pensionnaires des trois autres centres gérés par le Kiwanis Papeete, un bon repas. Arati’a, Bon Pasteur, Manini A Ura, ils sont une centaine à venir goûter ce moment de détente.Cette rencontre, le Kiwanis Papeete l’organise chaque année, pour sortir les pensionnaires et pour remercier le personnel qui soutient au quotidien ces hommes, femmes et enfants . "On a fait cette action pour remercier tous ceux qui travaillent dans les quatre centres, et aussi passer un moment avec ces familles dans le besoin. Tous les ans on fête notre anniversaire et on le célèbre avec eux." explique Paul Haiti, président du Kiwanis Papeete.Le Kiwanis Papeete a été créé par Napoléon Spitz, un 25 Janvier 1988, cette année, le centre a 31 ans.