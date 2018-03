Le JetSurf pour rider les maoti

Cette planche, se pilote debout, pieds dans des straps avec une poignée de gaz, et en cas de chute un coupe-circuit.

Rédaction Web avec Brendy Tevero

Après le Flyboard voici le Jetsurf, un nouveau sport mécanique et aquatique pour jouer à saute-mouton sur des vagues. Un véritable mélange entre un jet et un surf. Le JetSurf est une planche conçue par Marta Sula, un ingénieur tchèque spécialiste de Formule 1 (il a notamment créé le dernier turbo pour Audi aux 24 heures du Mans).Fabriqué dans un alliage de fibre de carbone doublée en kevlar, le JetSurf pése 15 kg plein d’essence fait (12,5kg à vide). Il utilise un flotteur avec un simple moteur de cyclomoteur. Le tout tourne à 8.000 tours minute et entraîne une turbine. Pour 2.5 litre de mélange, vous avez une heure et demie d'autonomie.Pour Christophe Faure, de la société Jet Board Tahiti Pacifique "c'est une nouvelle activité sur le territoire. Beaucoup de personnes l'ont déja essayé, et en dix ou quinze minutes ils arrivaient à se mettre debout sur la planche. L'avantage de ce produit, c'est que l'on vole sur l'eau. Avec le JetSurf, on peut rider sur les maoti du Radisson. On est libre"Pour acquérir ce petit bijou, il va vous falloir casser la tirelire. Plus d'un million Fcfp. A ce prix là, Il va falloir négocier rudement avec madame. Petite consolation, il vous sera possible de l'essayer pour une heure à Teahupoo ou Bora Bora, pour la, pas si modique somme de 25 000 fcfp.