Le JT Vert : une nouvelle saison sur TNTV

Crédit photo : Bigouane Prods



Depuis quelque temps déjà, de nombreux événements sont organisés par des associations pour sensibiliser le grand public à la protection de l’environnement. Et, de plus en plus d’entreprises les rejoignent et communiquent sur leur engagement environnemental.



Or, est-ce vraiment un engagement ou juste une stratégie de communication appelée « Green Washing » ? Et comment reconnaître le « Green Washing » ?



Ce sont les questions que nous avons posés à Mataiea à l’occasion de l’événement Clean Up Fenua organisé par les étudiants de 3ème année de Licence Communication de l’ISEPP.