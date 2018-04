Le JT Vert : les Trophées des Tortues d’or

Crédit photo : Bigouane Prods



Pour la 11ème année consécutive, la commune de Arue remporte la Tortue d’or du syndicat mixte Fenua Ma. Avec un taux global de captage de 54,1% en progression, on peut se féliciter du travail accompli par le syndicat mixte, les communes, les établissements scolaires, les hôtels, les entreprises et les manifestations publiques pour leur capacité à trier les déchets. Mais est-ce suffisant ? Et surtout, est-il possible de faire mieux au Fenua ?



Présenté par Jerry Biret et Solène Meniaud