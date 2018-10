Le JT Vert : connaissez-vous les expéditions Under The Pole ?

Crédit photo : Bigouane Prods



Créées par Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout son mari, ainsi que leurs enfants, les expéditions Under The Pole sont des campagnes d’explorations scientifiques sous-marines. Le Why, leur bateau, fait escale à Papeete et en partenariat avec les scientifiques du CRIOBE, ils vont mener des recherches sur les coraux des profondeurs du Fenua.



L’équipe du JT Vert les a rencontrés pour vous.