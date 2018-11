Le JT Vert : Opération 'ETE 2018 (1)

Crédit photo : Bigouane Prods



L’opération ‘ETE du ministère de la culture et de l’environnement consiste à valoriser l’utilisation des paniers traditionnels de nos artisans locaux en remplacement des sacs plastiques à usage unique.



Lancée pour la première fois l’année dernière et accompagnée d’un visuel impressionnant, l’opération ‘ETE revient cette année encore. Pour l’occasion, l’équipe du JT Vert a rencontré Marcelle, une artisane qui a participé à l’opération l’année dernière et qui va nous expliquer ce que cette opération lui a apporté.