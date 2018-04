Le JT Vert : Let’s Do It, Tahiti !

Crédit photo : Bigouane Prods



Tout le monde sait que les déchets sont un problème pour nos îles. L'équipe du JT a décidé de réagir et de vous lancer un défi. Et si, chacun d’entre vous, dans votre île, dans votre commune ou dans votre quartier, décidait de ramasser les déchets chaque fois que cela est possible. Au sport, en ballade dans les vallées, sur les plages ou dans les lagons, dans les quartiers pu sur le bord de la route, chacun, à son niveau, peut agir pour le Fenua. Un sac poubelle sous le bras, et c’est parti pour nettoyer le Fenua.



Le Mouvement Let’s Do It ! a commencé en Estonie en 2008 lorsque 50 000 personnes se réunirent pour nettoyer l’ensemble de leur pays en une seule journée. Peu de temps après, d'autres ont suivi l’exemple : la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, le Portugal et de nombreux autres pays ont mené la même opération. La Slovénie détient quant à elle le record de participants, ayant réussi à mobiliser 14% de sa population pour une action de nettoyage en une journée. Aujourd'hui, le Mouvement Let's Do It ! réunit plus de 11 millions de personnes dans plus de 112 pays. Et pourquoi pas au Fenua !



Le Fenua a besoin de nous !

C’est le moment d’agir.

Let’s Do It, Tahiti !



Présenté par Jerry Biret et Solène Meniaud