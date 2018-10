Le JT Vert : Let’s Do It Fenua - les matinales de la Planète, 2e partie

Crédit photo : Bigouane Prods



Comme vous le savez, l’opération Let’s Do It a eu lieu le 15 septembre prochain. 15 millions de personnes se sont mobilisées pour cet événement mondial, dans 158 pays et territoires, dont le Fenua.



Pour l’occasion, l’équipe du JT Vert a souhaité rencontré les acteurs du changement au Fenua. Durant 3 jours, particuliers, entreprises ou associations se sont succédés dans le hall de la CCISM pour partager leurs expériences de développement durable.



Ce dimanche, l’équipe du JT Vert vous propose la seconde partie de son reportage sur ce qui s’est dit durant cette opération pas comme les autres.



Présenté par Jerry Biret et Solène Meniaud