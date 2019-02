Le JRCC Tahiti coordonne une opération de secours sur l’atoll de Flint au Kiribati

Kiribati est située à environ 390 miles nautiques (720 km) dans le nord-ouest de Papeete. L'île se trouve dans la zone de responsabilité SAR (Search And Rescue) attribuée à la France dans le Pacifique.



Le Gardian dépêché sur zone a pu entrer en contact avec l’équipage naufragé qui a rejoint l’île pour se mettre à l’abri en disposant de moyens de communication et de vivres pour environ trois jours. Faute de navires de commerce ou de pêche à proximité, le Bâtiment d’Assistance et de Soutien en Outre-Mer (BSAOM) Bougainville, en mission de surveillance des pêches au large des Marquises sous l’autorité du délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, a été immédiatement dérouté pour porter assistance à l’équipage.