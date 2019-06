Le "Hiva Vaevae" en direct sur TNTV

1984 : Le premier statut d’autonomie interne

Aux termes de l'article premier de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, la Polynésie française constitue« un territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République ».

Les institutions du territoire sont constituées du gouvernement du territoire, de l'assemblée territoriale et du comité économique, social et culturel.



La Polynésie obtient l’autonomie financière et administrative et gère les affaires d’intérêt local dans le cadre prévu par la loi.

La grande avancée par rapport aux statuts précédents est l’obtention de compétences de droit commun pour le territoire, alors que l’Etat est désormais doté de compétences d’attribution. Le statut énumère donc la liste des compétences de l’Etat, toutes les autres compétences sont attribuées de fait au territoire.







Le 29 juin 1984 est une date clef dans l’histoire du Pays. Celle-ci nous rappelle que la Polynésie française est dotée de l’autonomie et que, par conséquent, elle construit et maîtrise son destin, relève ses propres défis et affronte les épreuves aux côtés de la France. Ce statut particulier au sein de la République est matérialisé par notre hymne et notre drapeau polynésien, notre assemblée représentative et notre gouvernement.