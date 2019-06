Le "Heiva Tu'aro Ma'ohi no te Aito 2019" en direct sur TNTV

Enoch Laughlin, président de la fédération des sports et jeux traditionnels nous en dit plus :



Quelle nouveauté cette année ?

" En plus épreuves habituelles, nous organiserons en première mondiale, les Coupes du Pacifique Coprah Individuel "Tane" le 13 juillet et Lever de pierre Extra lourd le 14. Nous avons travaillé avec le Comité des sports ancestraux du Pacifique afin d’uniformiser les règlements de compétition, et promouvoir le Tu’aro Mā’ohi. C’est d’un commun accord que nous avons décidé la mise en place cette année de ces deux premières internationales ».

Combien de compétiteurs sont déjà inscrits ?

" Au total sur toutes les épreuves, nous recensons 768 athlètes. Ils viennent de Tahiti, Moorea et des archipels mais également de Hawaii, de Nouvelle-Zélande, du Vanuatu, des îles Cook pour ne citer que quelques-uns. Dans le Pacifique, on a énormément d'athlètes qui s'intéressent à notre sport traditionnel, par le biais peut-être du va'a et de la danse. Et aujourd'hui, ils s'intéressent à notre Tu'aro Ma'ohi. Ils viennent vers nous et ils veulent aussi goûter aux Tu'aro Mā'ohi, et ça, c'est un avantage pour la promotion de notre sport traditionnel"