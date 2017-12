Le Heiva Taravana i Pirae aura lieu mardi soir

Programme

Prix du Roi et de la Reine du « Heiva taravana i Pira’e »

Prix du plus beau char

Prix de la plus belle chorégraphie

Prix du plus beau costume

Grand prix du « Heiva taravana i Pira’e 2017 »

Fermeture de la voie publique et de la circulation : avenue du Général de Gaulle rond-point du GREPFOC et rond-point de l’hôpital du Taaone.Départ des troupesDéfilé des chars : deux tours et deux arrêts devant les OfficielsFin du défilé : direction parking Aorai Tini HauDélibération et remise des prixFeux d’artifices côté mer : place Aorai Tini HauVenez en famille, costumés, pour une photo souvenir spéciale heiva taravana i Pirae place Aorai Tini Hau.