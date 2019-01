Le Grand débat national en Polynésie

Dans sa lettre adressée aux Français, le 13 janvier dernier, le Président de la République a lancé un grand débat sur l’ensemble du territoire national qui se déroulera jusqu’à la mi-mars. Cette démarche inédite de consultation, à l’adresse de tous les citoyens français, offre à chacun la possibilité de s’exprimer sur quatre grands thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.En Polynésie française, les thématiques retenues et les questions ouvertes qu'Emmanuel Macron a formulées dans sa lettre aux Français, appellent de nombreux sujets qui ressortent, ici et dans de nombreux cas, des compétences du Pays, lequel dispose d’un statut d’autonomie. Pour autant, les concitoyens polynésiens n’ont évidemment pas une parole interdite à l’occasion de ce grand débat national, notamment sur les sujets qui intéressent l’ensemble de la Nation.